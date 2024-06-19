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Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Україні

Україна, Середа 19 червня 2024 10:49
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Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Україні Фото: росіяни вдарили по енергооб'єкту в Україні 19 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу по Україні в ніч проти 19 червня РФ атакувала енергетичний об'єкт. Він розташований в одній із центральних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Вночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію", - йдеться у повідомленні.

До того ж у Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання.

"Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи", - кажуть у Міненерго.

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 19 червня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе. ППО не збила лише два дрони.

Про пошкодження через падіння уламків відомо у Кіровоградській та у Львівській областях.

Зокрема, у селі під Львовом поранення отримали дві особи. Крім того, у Львові під удар потрапив Науково-дослідний інститут.

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