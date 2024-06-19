Нічний удар по енергооб'єкту: в Міненерго розповіли, скільки триватиме ремонт
Під час нічного обстрілу по Україні, в ніч на 19 червня, росіяни атакували енергетичний об'єкт в одній із центральних областей. Енергетики швидко полагодять пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства енергетики України Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.
Що передувало
У ніч на 19 червня російські терористи атакували Україну 21-м ударним безпілотником типу Shahed-131/136. Дрони були запущені із напрямків:
- Приморсько-Ахтарськ, Росія;
- Мис Чауда, Крим.
До відбиття нападу були долучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
Загалом вдалось знищити 19 ворожих БпЛА у:
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Дніпропетровській;
- Кіровоградській;
- Хмельницькій;
- Львівській областях.
Удар по енергетичному об'єкту
Пізніше з'ясувалось, що ворог все ж влучив по енергетичному об'єкту в одній із центральних областей.
Також у Львівській області було пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання.
Що кажуть у Міненерго
"Енергетики швидко зможуть полагодити пошкодження. Обладнання, яке є важливим для підстанції, воно не пошкоджене", - заявила Гринчук.
Вона додала, що розраховує на те, що енергетичний об'єкт вже дуже скоро працюватиме, як й до атаки.
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