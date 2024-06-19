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Нічний удар по енергооб'єкту: в Міненерго розповіли, скільки триватиме ремонт

Середа 19 червня 2024 16:00
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Нічний удар по енергооб'єкту: в Міненерго розповіли, скільки триватиме ремонт ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічного обстрілу по Україні, в ніч на 19 червня, росіяни атакували енергетичний об'єкт в одній із центральних областей. Енергетики швидко полагодять пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства енергетики України Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.

Що передувало

У ніч на 19 червня російські терористи атакували Україну 21-м ударним безпілотником типу Shahed-131/136. Дрони були запущені із напрямків:

  • Приморсько-Ахтарськ, Росія;
  • Мис Чауда, Крим.

До відбиття нападу були долучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Загалом вдалось знищити 19 ворожих БпЛА у:

  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Дніпропетровській;
  • Кіровоградській;
  • Хмельницькій;
  • Львівській областях.

Удар по енергетичному об'єкту

Пізніше з'ясувалось, що ворог все ж влучив по енергетичному об'єкту в одній із центральних областей.

Також у Львівській області було пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання.

Що кажуть у Міненерго

"Енергетики швидко зможуть полагодити пошкодження. Обладнання, яке є важливим для підстанції, воно не пошкоджене", - заявила Гринчук.

Вона додала, що розраховує на те, що енергетичний об'єкт вже дуже скоро працюватиме, як й до атаки.

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