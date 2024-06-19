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Ночной удар по энергообъекту: в Минэнерго рассказали, сколько будет продолжаться ремонт

Среда 19 июня 2024 16:00
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Ночной удар по энергообъекту: в Минэнерго рассказали, сколько будет продолжаться ремонт иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ночных обстрелов по Украине, в ночь на 19 июня, россияне атаковали энергетический объект в одной из центральных областей. Энергетики быстро починят повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Министерства энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

Что предшествовало

В ночь на 19 июня российские террористы атаковали Украину 21-м ударным беспилотником типа Shahed-131/136. Дроны были запущены с направлений:

  • Приморско-Ахтарск, Россия;
  • Мыс Чауда, Крым.

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Всего удалось уничтожить 19 враждебных БПЛА в:

  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Днепропетровской;
  • Кировоградской;
  • Хмельницкий;
  • Львовской области.

Удар по энергетическому объекту

Позже выяснилось, что враг все же попал по энергетическому объекту в одной из центральных областей.

Также во Львовской области были повреждены воздушные линии и электрическое оборудование.

Что говорят в Минэнерго

"Энергетики быстро смогут починить повреждения. Оборудование, которое является важным для подстанции, оно не повреждено", - заявила Гринчук.

Она добавила, что рассчитывает на то, что энергетический объект уже очень скоро будет работать, как и до атаки.

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