Нічний "сюрприз" для окупантів. Прикордонники показали відео бою з Сумського напрямку

Українські бійці продовжують відбивати ворожі дії окупантів. Цього разу вони протистояли росіянам на Сумському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Операція стала ще одним прикладом ефективності "Сталевого Кордону" у стримуванні ворожих спроб наступу.

На Сумському напрямку бійці об’єднаної штурмової бригади "Сталевий Кордон" завдали потужного удару по колоні окупантів, що рухалася польовою дорогою вночі. Завдяки виявленню ворога та використанню РСЗВ Rak, плани загарбників були зруйновані.

Російські ДРГ на кордоні

Раніше ми писали про те, що російські окупанти намагаються розширити зону впливу у Харківській області. Спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп продовжуються, але їх активність останнім часом стала меншою.

Також повідомлялося, що військові знищили російську ДРГ на півночі України. ЗСУ зіштовхнулись з росіянами майже впритул.

Зауважимо також, що росіяни постійно поширюють інформацію про нібито прорив кордону України у Сумській області. Однак Сили оборони тримають позиції та готові до можливих спроб проникнення ворожих ДРГ.

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