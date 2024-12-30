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Демченко про Харківську область: активність ДРГ стала меншою, але загроза залишається

Понеділок 30 грудня 2024 10:15
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Демченко про Харківську область: активність ДРГ стала меншою, але загроза залишається Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти намагаються розширити зону впливу у Харківській області. Спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) продовжуються, але їх активність останнім часом стала меншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається розширити свою зону впливу, зокрема по Харківській області, де є таких два активних напрямки, де ведуться активні бойові дії - це напрямки населених пунктів Липців та Вовчанська. Але мушу зазначити, що не зникає загроза від дій російських диверсійно-розвідувальних груп. Хоча їхня активність за останній період менша, ніж була раніше, але спроби заходу ворожих ДРГ залишаються", - розповів Демченко.

Речник ДПСУ додав, що найбільшою загрозою з боку Росії залишаються обстріли, які ворог продовжує завдавати по Сумській, Харківській й Чернігівській областях. Водночас найбільше терористи атакують саме Сумській область, а найменше - Чернігівську.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 29 грудня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), на лінії фронту відбулось 186 бойових зіткнень. На Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидві атаки відбито.

За словами українських військових, ворог хоче закріпитися на правобережній частині Херсонської області, тому щодня намагається висадитись на острови у дельті Дніпра.

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