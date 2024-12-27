Українські військові знищили російську ДРГ на півночі (відео)
Військові знищили російську ДРГ на півночі України. ЗСУ зіштовхнулись з росіянами майже впритул.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.
"Ворожа диверсійна група самовпевнено прокрадалася лісосмугою в тил українських позицій, але на її шляху опинилися піхотинці 32 ОМБр", - йдеться у повідомленні.
Українські військові майже впритул зіштовхнулись, з окупантами.
"І в підсумку вийшли переможцями в цьому стрілецькому двобої", - констатували в ОК "Північ".
Ситуація на фронті
Ситуація на фронті залишається складною. Росія продовжує активні штурми на Лиманському напрямку. Кількість атак за добу на цій ділянці перевищила кількість боєзіткнень навіть в районі Курахового.
Крім того, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, російські війська, ймовірно, окупували місто Курахове в Донецькій області. Однак ворожим військам може бути складно просуватися далі на захід від цього населеного пункту.
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