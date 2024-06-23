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Нічний ракетний удар по Україні: Олещук розповів про роботу ППО

Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (facebook.com.kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники цієї ночі для чергової повітряної атаки по території України застосували крилаті ракети типу "Калібр". Дві з них були збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколи Олещука.

Уточнюється, що загалом окупанти для цієї атаки застосували 3 "Калібри", а били ними по Україні знову з акваторії Азовського моря, як і минулої ночі.

"Уночі 23 червня 2024 року ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні генерала.

Він розповів, що дві ракети противника були збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

Ракетний обстріл України

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 23 червня війська РФ знову здійснили повітряну атаку по території України. Так, близько п'ятої години ранку в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. У командуванні Повітряних сил оголосили про ворожу ракетну атаку з півдня.

Пізніше вибухи пролунали в районі Києва. Мер столиці Віталій Кличко та у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Києві та регіоні працювали системи ППО через ракетний удар противника.

Зауважимо також, напередодні у Військово-морських силах ЗСУ звернули увагу, що РФ почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря - йдеться про ворожу повітряну атаку минулої ночі. Українські військові назвали це поворотним моментом.

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ППОРакетний удар