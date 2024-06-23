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У Києві лунали вибухи. Працювала ППО

Київ, Неділя 23 червня 2024 05:24
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У Києві лунали вибухи. Працювала ППО Фото: у Києві лунали вибухи. В області працювала ППО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві лунали вибухи. У передмісті та у Київській області працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Telegram-канали Київської ОВА та мера Києва Віталія Кличка.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Мер столиці Віталій Кличко також повідомив про ракетну атаку.

"У Києві чути вибухи - працюють сили ППО в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!", - повідомив він.

О 5:39 у Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Нічний обстріл України

У неділю, 23 червня, близько 5:00 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку з півдня.

Ракети "Калібр" летіли через Миколаївську область у напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, опісля повернули вбік Житомирської області, а опісля розвернулися у напрямку Василькова.

Додамо, що близько півночі під час повітряної тривоги низка вибухів пролунала у передмісті Харкова.

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