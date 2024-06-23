Ночной ракетный удар по Украине: Олещук рассказал о работе ПВО

Уточняется, что в целом оккупанты для этой атаки применили 3 "Калибра", а били ими по Украине снова из акватории Азовского моря, как и минувшей ночью.

"Ночью 23 июня 2024 года враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря", - говорится в сообщении генерала.

Он рассказал, что две ракеты противника были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.

Ракетный обстрел Украины

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июня войска РФ снова совершили воздушную атаку по территории Украины. Так, около пяти часов утра в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил объявили о вражеской ракетной атаке с юга.

Позже взрывы прозвучали в районе Киева. Мэр столицы Виталий Кличко и в Киевской областной военной администрации сообщили, что в Киеве и регионе работали системы ПВО из-за ракетного удара противника.