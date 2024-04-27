Нічний ракетний удар по Харкову: поліція показала наслідки обстрілу

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено будівні лікарні, поранено жінку. Національна поліція оприлюднила відео наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області.

Зазначається, що близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили двома ракетами по Салтівському району міста Харкова. Боєприпаси влучили на територію лікарні. На місце події прибули рятувальники, поліцейські, працівники екстреної медичної допомоги. "Внаслідок атаки, уламкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів із потрощених приміщень перевели в інші корпуси", - йдеться у повідомленні. За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад із реактивних систем залпового вогню С-300. На місці влучань утворилися величезні вирви. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.