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Ночной ракетный удар по Харькову: полиция показала последствия обстрела

Харьков, Суббота 27 апреля 2024 04:55
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Ночной ракетный удар по Харькову: полиция показала последствия обстрела Фото: россияне обстреляли больницу в Харькове (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В результате атаки повреждены здания больницы, ранена женщина. Национальная полиция обнародовала видео последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области.

Отмечается, что около 00:30 27 апреля оккупанты ударили двумя ракетами по Салтовскому району города Харькова. Боеприпасы попали на территорию больницы.

На место происшествия прибыли спасатели, полицейские, работники экстренной медицинской помощи.

"В результате атаки, осколочные ранения получила пациентка больницы 1970 года рождения. В результате обстрела повреждены здание медучреждения, которое не эксплуатировалось, пищеблок и корпус, в котором на момент прилета находилось 60 пациентов и пять работников больницы. Пациентов из разбитых помещений перевели в другие корпуса", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, россияне обстреляли медучреждение из реактивных систем залпового огня С-300. На месте попаданий образовались огромные воронки.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Обстрел Харькова

Напомним, в ночь на 27 апреля в Харькове прогремели взрывы.

Впоследствии стало известно, что ракеты упали между корпусами местного медицинского учреждения, в корпусах больницы выбиты сотни окон.

В результате обстрела ранения получила женщина, проходившая лечение в учреждении.

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