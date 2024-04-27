ua en ru
Сб, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Внаслідок обстрілу Харкова поранено пацієнтку місцевої лікарні

Харків, Субота 27 квітня 2024 02:46
UA EN RU
Внаслідок обстрілу Харкова поранено пацієнтку місцевої лікарні Фото: у Харкові через обстріл поранено жінку, яка перебувала в лікарні (Павло Петров/спікер ДСНС у м. Києві)
Автор: Валерій Савицький

Через ракетний удар росіян по Харкову постраждали корпуси місцевої лікарні, поранено жінку, що перебувала в установі на лікуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що внаслідок атаки зазнала поранень як мінімум одна пацієнтка лікарні - жінка середнього віку.

Уламками скла їй посікло голову, медики надають допомогу.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, близько 0:30 у Харкові прогриміли вибухи.

Агресор вдарив по Салтівському району міста, ракети впали між корпусами цивільної лікувальної установи. Внаслідок прильоту в кількох корпусах лікарні вибиті сотні вікон.

Додамо, що ввечері 26 квітня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - росіяни запустили з Чорного моря ракети "Калібр". Також повідомлялося про зліт винищувачів МіГ-31 і пуски ракет "Кинджал".

Пізніше в Івано-Франківській області прогриміли вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі
У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме