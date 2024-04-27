Внаслідок обстрілу Харкова поранено пацієнтку місцевої лікарні

Через ракетний удар росіян по Харкову постраждали корпуси місцевої лікарні, поранено жінку, що перебувала в установі на лікуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що внаслідок атаки зазнала поранень як мінімум одна пацієнтка лікарні - жінка середнього віку.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, близько 0:30 у Харкові прогриміли вибухи.

Агресор вдарив по Салтівському району міста, ракети впали між корпусами цивільної лікувальної установи. Внаслідок прильоту в кількох корпусах лікарні вибиті сотні вікон.

Додамо, що ввечері 26 квітня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - росіяни запустили з Чорного моря ракети "Калібр". Також повідомлялося про зліт винищувачів МіГ-31 і пуски ракет "Кинджал".

Пізніше в Івано-Франківській області прогриміли вибухи.

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