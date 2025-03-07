Нічний обстріл України: росіяни пошкодили енергооб'єкт у Дніпропетровській області

"Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини також. Під час чергового ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК. Попри небезпеку повторних обстрілів, робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки", - пише ДТЕК.

Обстріл України у ніч на 7 березня

Цієї ночі терористи вдались до чергової масованої атаки, застосувати проти України ракети й безпілотники. Загалом ворог запустив 261 засіб повітряного нападу. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

100 ударних БпЛА типу Shahed й дронів інших типів.

За словами речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого, нічний обстріл, не є шляхом до миру. Наразі Україна очікує на реакцію з боку Сполучених Штатів Америки (США).

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що першим кроком до миру повинен бути примус Росії до припинення обстрілів енергетики України.