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Нічний обстріл Полтавщини. Пошкоджена адмінбудівля та промислове приміщення

Фото: шолом рятувальника (фото ілюстративне t.me dsns)
Автор: Ніна Єланська

Вночі ворожі безпілотники атакували Полтавську область. Завдяки роботі ППО люди не постраждали, однак атака дронів не залишилась без наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Він підтвердив, що у місті та області місцеві мешканці не постраждали.

Однак уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств Полтавщини.

Російські обстріли 2 вересня

Ввечері 1 вересня Повітряні сили ЗСУ зафіксували запуск російських дронів по Україні для чергової повітряної атаки. Пізніше у кількох областях України була оголошена тривога. Близько 00:00 у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух.

Близько 01:00 вибухи пролунали у Харкові. Місцева влада повідомила про два "прильоти" у Київському та Слобідському районах міста, а також про відсутність даних щодо постраждалих.

У Київської області ППО також працювала по ворожих цілях. У Києві повітряну тривогу оголосили о 04:40. Повідомлялося про рух БПЛА через Чернігівську область на столицю. У Повітряних силах попереджали про ракетну загрозу для столиці. ППО змогла збити 20 ворожих ракет, з яких 10 були балістичними.

Згодом стало відомо, що ракети противника змінили курс у бік Миргорода Полтавської області. Були зафіксовані ракети на Кременчук. Вони летіли й у бік Черкас та Сміли, а також передмістя Борисполя.

 

Станом на ранок 2 вересня у Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілів.

Нагадаємо, згідно із повідомленнями Генштаба України, за минулу добу вдалося ліквідувати 1300 російських солдатів, 1177 (+1) РСЗВ, 26 бойових броньованих машин та багато інших ворожих цілей.

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ПолтаваППОВибух