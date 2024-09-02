Нічний обстріл Полтавщини. Пошкоджена адмінбудівля та промислове приміщення

Він підтвердив, що у місті та області місцеві мешканці не постраждали.

Однак уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств Полтавщини.

Російські обстріли 2 вересня

Ввечері 1 вересня Повітряні сили ЗСУ зафіксували запуск російських дронів по Україні для чергової повітряної атаки. Пізніше у кількох областях України була оголошена тривога. Близько 00:00 у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух.

Близько 01:00 вибухи пролунали у Харкові. Місцева влада повідомила про два "прильоти" у Київському та Слобідському районах міста, а також про відсутність даних щодо постраждалих.

У Київської області ППО також працювала по ворожих цілях. У Києві повітряну тривогу оголосили о 04:40. Повідомлялося про рух БПЛА через Чернігівську область на столицю. У Повітряних силах попереджали про ракетну загрозу для столиці. ППО змогла збити 20 ворожих ракет, з яких 10 були балістичними.

Згодом стало відомо, що ракети противника змінили курс у бік Миргорода Полтавської області. Були зафіксовані ракети на Кременчук. Вони летіли й у бік Черкас та Сміли, а також передмістя Борисполя.