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Росія втратила на війні проти України ще 1300 солдатів: оновлені дані Генштабу

Понеділок 02 вересня 2024 07:13
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Росія втратила на війні проти України ще 1300 солдатів: оновлені дані Генштабу Фото: росіяни втратили на війну багато особового складу і техніки (twitter.com-GeneralStaffUA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 1 на 2 вересня, росіяни втратили на фронті 1300 солдатів, РСЗВ і 26 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 617 600 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків - 8601 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 786 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 17 646 (+10) од.;
  • РСЗВ - 1177 (+1) од.;
  • засоби ППО - 940 од.;
  • літаків - 368 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 537 (+30) од.;
  • крилатих ракет - 2557 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23 925 (+44) од.;
  • спеціальної техніки - 2993 (+2) од.

Росія втратила на війні проти України ще 1300 солдатів: оновлені дані Генштабу

Нагадаємо, за даними ISW, за останню добу російські загарбники мали успіх в Харківській та Донецькій областях.

Крім того, минулої ночі, в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки.

Згодом у столиці прогриміло багато потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.

За попередніми даними, агресор атакував Київ 20 ракетами, з яких 10 є балістичними.

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