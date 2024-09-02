Росія втратила на війні проти України ще 1300 солдатів: оновлені дані Генштабу
Фото: росіяни втратили на війну багато особового складу і техніки (twitter.com-GeneralStaffUA)
За останню добу з 1 на 2 вересня, росіяни втратили на фронті 1300 солдатів, РСЗВ і 26 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 617 600 (+1300) осіб ліквідовано;
- танків - 8601 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 16 786 (+26) од.;
- артилерійських систем - 17 646 (+10) од.;
- РСЗВ - 1177 (+1) од.;
- засоби ППО - 940 од.;
- літаків - 368 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 537 (+30) од.;
- крилатих ракет - 2557 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23 925 (+44) од.;
- спеціальної техніки - 2993 (+2) од.
Нагадаємо, за даними ISW, за останню добу російські загарбники мали успіх в Харківській та Донецькій областях.
Крім того, минулої ночі, в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки.
Згодом у столиці прогриміло багато потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.
За попередніми даними, агресор атакував Київ 20 ракетами, з яких 10 є балістичними.
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