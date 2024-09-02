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Обстріл Києва: триває ліквідація пожеж (фото наслідків)

Київ, Понеділок 02 вересня 2024 08:01
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Обстріл Києва: триває ліквідація пожеж (фото наслідків) Фото: наслідки ракетного удару по Києву 2 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві внаслідок падіння уламків через російську ракетну атаку 2 вересня сталися пожежі у трьох районах столиці. Надзвичайники досі ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Фото та відео наслідків, та що відомо про ліквідацію пожеж та розбір завалів - в матеріалі РБК-Україна.

Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.

Кореспондент РБК-Україна Віталій Носач побував на місцях падіння уламків, та задокументував наслідки ворожої атаки на фото та відео.

Святошинський район

Внаслідок падіння уламків ракети тут сталось загоряння 4 автомобілів, і пожежу вже було ліквідовано, кажуть рятувальники.

Також палає двоповерхова будівля складського приміщення, площа пожежі складає 700 "квадратів". Було ліквідоване загоряння біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 кв.м, горів пункт приймання вторсировини.

Наслідки ракетного удару по Києву 2 вересня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Голосіївський район

У цьому районі сталось влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти.

"Пожежу на площі 6 кв. м ліквідовано", - розповіли в ДСНС.

Наслідки атаки на Київ 2 вересня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Шевченківський район

Надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м у цьому районі. Крім того, додали в ДСНС, триває розбір конструкцій.

Наслідки комбінованого повітряного удару по Києву 2 вересня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Удар по Києву

Раніше повідомлялося, що 2 вересня вночі у столиці, та й по всій Україні, була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетної атаки. Згодом у Києві пролунала низка потужних вибухів, велася робота сил та засобів ППО.

Пізніше стало відомо, що падіння уламків зафіксували в чотирьох районах столиці.

Як розповів начальник КМВА Сергій Попко, окупанти завдали чергового комбінованого повітряного удару по місту. Силами ППО ЗСУ в повітряному просторі Києва було знищено понад 10 крилатих ракет та близько 10 - балістичних, і ударний безпілотник.

Додамо, за словами мера столиці Віталія Кличка, до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, і один з них був госпіталізований.

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Київ ДСНС Пожежа Ракетна атака
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Обстріл Києва: триває ліквідація пожеж (фото наслідків)
Обстріл Києва: триває ліквідація пожеж (фото наслідків)
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