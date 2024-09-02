Нічний обстріл Полтавщини. Пошкоджена адмінбудівля та промислове приміщення
Вночі ворожі безпілотники атакували Полтавську область. Завдяки роботі ППО люди не постраждали, однак атака дронів не залишилась без наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
Він підтвердив, що у місті та області місцеві мешканці не постраждали.
Однак уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств Полтавщини.
Російські обстріли 2 вересня
Ввечері 1 вересня Повітряні сили ЗСУ зафіксували запуск російських дронів по Україні для чергової повітряної атаки. Пізніше у кількох областях України була оголошена тривога. Близько 00:00 у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух.
Близько 01:00 вибухи пролунали у Харкові. Місцева влада повідомила про два "прильоти" у Київському та Слобідському районах міста, а також про відсутність даних щодо постраждалих.
У Київської області ППО також працювала по ворожих цілях. У Києві повітряну тривогу оголосили о 04:40. Повідомлялося про рух БПЛА через Чернігівську область на столицю. У Повітряних силах попереджали про ракетну загрозу для столиці. ППО змогла збити 20 ворожих ракет, з яких 10 були балістичними.
Згодом стало відомо, що ракети противника змінили курс у бік Миргорода Полтавської області. Були зафіксовані ракети на Кременчук. Вони летіли й у бік Черкас та Сміли, а також передмістя Борисполя.
Станом на ранок 2 вересня у Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілів.
Нагадаємо, згідно із повідомленнями Генштаба України, за минулу добу вдалося ліквідувати 1300 російських солдатів, 1177 (+1) РСЗВ, 26 бойових броньованих машин та багато інших ворожих цілей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.