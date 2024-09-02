Ночной обстрел Полтавской области. Повреждены админздание и промышленное помещение
Ночью вражеские беспилотники атаковали Полтавскую область. Благодаря работе ПВО люди не пострадали, однако атака дронов не осталась без последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской ОВО Филиппа Пронина .
Он подтвердил, что в городе и области местные жители не пострадали.
Однако обломки беспилотника повредили административное и производственное здание одного из промышленных предприятий Полтавщины.
Российские обстрелы 2 сентября
Вечером 1 сентября Воздушные силы ВСУ зафиксировали запуск российских дронов по Украине для очередной воздушной атаки. Позже в нескольких областях Украины была объявлена тревога. Около 00:00 в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв.
Около 01:00 взрывы прогремели в Харькове. Местные власти сообщили о двух "прилетах" в Киевском и Слободском районах города, а также об отсутствии данных о пострадавших.
В Киевской области ПВО также работало по враждебным целям. В Киеве воздушную тревогу объявили в 04:40. Сообщалось о движении БПЛА через Черниговскую область в столицу. В Воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе для столицы. ПВО смогло сбить 20 вражеских ракет, из которых 10 были баллистическими.
Впоследствии стало известно, что ракеты противника сменили курс в сторону Миргорода Полтавской области. Были зафиксированы ракеты на Кременчуг. Они летели и в сторону Черкасс и Смелы, а также в пригороде Борисполя.
По состоянию на утро 2 сентября в Киеве продолжается ликвидация последствий обстрелов.
Напомним, согласно сообщениям Генштаба Украины, за минувшие сутки удалось ликвидировать 1300 российских солдат, 1177(+1) РСЗО, 26 боевых бронированных машин и многие другие вражеские цели.
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