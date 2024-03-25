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Нічний обстріл Одеси: в місті не працює електротранспорт, частково закриті садочки

Понеділок 25 березня 2024 07:22
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Нічний обстріл Одеси: в місті не працює електротранспорт, частково закриті садочки Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Внаслідок нічного обстрілу Одеси з боку Росії у місті сьогодні не працюватиме громадський електротранспорт, а дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мерії міста.

"Міський електротранспорт сьогодні не працює. Дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи", - йдеться у повідомленні.

У мерії просять врахувати, що приготування їжі у дитсадках неможливе, тому просять нагодувати дітей вдома. Заклади, в яких електропостачання відновлено, працюватимуть у звичайному режимі.

У зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи електротранспорту з автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів.

Нагадаємо, російські війська вчора ввечері, 24 березня, вдарили дронами-камікадзе по Одесі та області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. В частині міста немає електропостачання.

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