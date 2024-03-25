Ночной обстрел Одессы: в городе не работает электротранспорт, частично закрыты детсады
В результате ночных обстрелов Одессы со стороны России в городе сегодня не будет работать общественный электротранспорт, а детские сады, в которых по состоянию на 8:00 нет света, будут принимать детей в дежурные группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэрии города.
"Городской электротранспорт сегодня не работает. Детские садики, которые на 8:00 не имеют света, будут принимать детей в дежурные группы", - говорится в сообщении.
В мэрии просят учесть, что приготовление пищи в детсадах невозможно, поэтому просят накормить детей дома. Заведения, в которых возобновлено электроснабжение, будут работать в обычном режиме.
В связи с временной остановкой работы электротранспорта с автобусными перевозчиками проработаны вопросы выпуска на линию большего количества подвижного состава, а также увеличение использования на магистральных маршрутах автобусов среднего и большого классов.
Напомним, российские войска вчера вечером, 24 марта, ударили дронами-камикадзе по Одессе и области. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В части города нет электроснабжения.
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