Нічний обстріл Москви був додатковим сигналом Путіну, - Коваленко

Масована атака дронів на Москву

У ніч на 11 березня у Москві пожалілись на атаку невідомих безпілотних літальних апаратів (БпЛА), яка призвела до руйнувань, а також жертв. Через обстріл росіяни ввели режим "ковер" у всіх столичних аеропортах.

Спочатку губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про одного загиблого й трьох постраждалих, втім, пізніше кількість поранених зросла до 20.

Окремо варто додати, що під ударом також був військовий аеродром у "Дягілєво" у Рязанській області Росії.

Детальніше про нічний масований обстріл Москви - у матеріалі РБК-Україна.

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