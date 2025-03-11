Ночной обстрел Москвы был дополнительным сигналом Путину, - Коваленко

Массированная атака дронов на Москву

В ночь на 11 марта в Москве пожаловались на атаку неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которая привела к разрушениям, а также жертвам. Из-за обстрела россияне ввели режим "ковер" во всех столичных аэропортах.

Сначала губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об одном погибшем и трех пострадавших, впрочем, позже количество раненых возросло до 20.

Отдельно стоит добавить, что под ударом также был военный аэродром в "Дягилево" в Рязанской области России.

Подробнее о ночном массированном обстреле Москвы - в материале РБК-Украина.

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