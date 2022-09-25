Нічний обстріл Миколаєва: мер розповів про наслідки

Він зазначив, що в усіх будівлях вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна та шибки, також понівечені балкони та пошкоджені вхідні двері.

"В одній п’ятиповерхівці вилетіло 150 вікон, пошкоджень зазнали 75 балконів. Двох людей поважного віку заблокувало у власній квартирі. Вибратись їм допомогли рятувальники ДСНС", - написав мер міста.

Сєнкевич зазначив, що ще одна п’ятиповерхівка потрапила під обстріл росія вдруге. У ній вибиті шибки та понівечені ті ОСБ плити, якими комунальники забивали вікна після попереднього удару. Уламками посікло і припарковані у дворах автомобілі.

Також руйнувань різного ступеню зазнали приватні будинки.

Окрім того, внаслідок атаки окупантів пошкоджень зазнали мережі водопроводу. Мер зазначив, що працівники "Миколаївводоканалу" перекрили водопостачання та відкачали воду з вирви, яка утворилась від вибуху ракети. 26 вересня ремонтні роботи продовжаться, спеціалісти будуть замінювати частину пошкодженої труби.