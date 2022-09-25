Ночной обстрел Николаева: мэр рассказал о последствиях

Он отметил, что во всех зданиях взрывной волной и обломками выбиты окна и стекла, также изуродованы балконы и повреждены входные двери.

"В одной пятиэтажке вылетело 150 окон, повреждения получили 75 балконов. Двух человек преклонного возраста заблокировало в собственной квартире. Выбраться им помогли спасатели ГСЧС", - написал мэр города.

Сенкевич отметил, что еще одна пятиэтажка попала под обстрел россия во второй раз. В ней выбиты стекла и изуродованы те ОСБ плиты, которыми коммунальщики забивали окна после предварительного удара. Обломками посекло и припаркованные во дворах автомобили.

Также разрушениям разной степени подверглись частные дома.

Кроме того, в результате атаки оккупантов повреждения получили сети водопровода. Мэр отметил, что работники "Николаевводоканала" перекрыли водоснабжение и откачали воду из воронки, образовавшейся от взрыва ракеты. 26 сентября ремонтные работы продолжатся, специалисты будут заменять часть поврежденной трубы.