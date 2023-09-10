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Нічний обстріл Київської області: більше сотні пошкоджених будинків, четверо постраждалих

Фото: більше сотні пошкоджених будинків, четверо постраждалих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічної атаки російських терористів "Шахедами" по Київській області поранення отримали 4 людей. Більше сотні приватних будинків зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Унаслідок нічної атаки росіян на Київську область травмовано 4 людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога. 1 людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми", - пише пресслужба. 

Станом на 14:30 відомо про те, що вибухова хвиля пошкодила більше 100 приватних будинків й 30 квартир у 7 багатоповерхівках регіону. Були вибиті вікна, двері, посічені фасади. Наразі наслідки усуваються. 

Зокрема вибухова хвиля пошкодила приміщення : 

  • школи, дитячого садочка; 
  • селищної ради; 
  • лікарні; 
  • навчально-реабілітаційного центру;
  • автостанції;
  • двох магазинів;
  • складського приміщення.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі російські терористи вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Згідно з даними Повітряних сил, ворог запустив 33 БпЛА, зокрема ППО вдалось "приземлити" 26 безпілотників. 

Під час ударів в Києві уламки дронів впали в трьох районах столиці: Шевченківському, Подільському, Святошинському. 

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