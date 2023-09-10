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Ночной обстрел Киевской области: более сотни поврежденных домов, четверо пострадавших

Фото: более сотни поврежденных домов, четверо пострадавших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночной атаки российских террористов "Шахедами" по Киевской области ранения получили 4 человека. Более сотни частных домов получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

"В результате ночной атаки россиян на Киевскую область травмированы 4 человека. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. 1 человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Другие получили незначительные травмы", - пишет пресс-служба. 

По состоянию на 14:30 известно о том, что взрывная волна повредила более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках региона. Были выбиты окна, двери, посечены фасады. Сейчас последствия устраняются.

В частности взрывная волна повредила помещения: 

  • школы, детского сада; 
  • поселкового совета; 
  • больницы; 
  • учебно-реабилитационного центра;
  • автостанции;
  • двух магазинов;
  • складского помещения.

Ночная атака на Украину

Этой ночью российские террористы в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Согласно данным Воздушных сил, враг запустил 33 БпЛА, в том числе ПВО удалось "приземлить" 26 беспилотников.

Во время ударов в Киеве обломки дронов упали в трех районах столицы: Шевченковском, Подольском, Святошинском.

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