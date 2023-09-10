Нічна атака "шахедів": сили ППО знищили 26 безпілотників

Цієї ночі, 10 вересня, російські терористи запустили по території України 33 БпЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Як пишуть Повітряні сили, терористи запускали безпілотники з північного напрямку, ймовірно, території Курської області. Загалом було зафіксовано пуски 33 "шахедів".

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Shahed-136/131", - додає пресслужба.

Фото: результати роботи ППО (t.me/kpszsu)

Нічна атака на Україну

Цієї ночі терористи вкотре атакували територію України дронами-камікадзе. Під час ударів в Києві уламки дронів впали в трьох районах столиці. Згідно з даними київської влади - один з цивільних постраждав.

Також руйнувань зазнали: