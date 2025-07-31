Нічний обстріл Києва: серед постраждалих - троє поліцейських

Російські війська сьогодні вночі, 31 липня, нанесли комбінований удар по Києву. Серед поранених – троє поліцейських, які їхали на виклик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.
За даними поліції, станом на 08:00 відомо про шістьох загиблих у Святошинському районі, серед них дитина, та двох загиблих у Соломʼянському районі. Всього по Києву понад 30 поранених – серед них троє поліцейських, які їхали на виклик, їх госпіталізовано до лікарні.
Повідомляється, що руйнування житлової інфраструктури зафіксовані у чотирьох районах міста: у Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському та Шевченківському.
Зокрема, пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, СТО, автомобілі. У Святошинському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку.
"На місцях влучань працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби. Правоохоронці документують наслідки злочину, а й надають психологічну допомогу постраждалим мешканцям", - зазначили у поліції.
У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.
Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.
Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбуса маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.
Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.