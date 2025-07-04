ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ночной обстрел Киева: СБУ обнаружила китайские компоненты в одной из "Гераней"

Пятница 04 июля 2025 16:05
UA EN RU
Ночной обстрел Киева: СБУ обнаружила китайские компоненты в одной из "Гераней" Иллюстративное фото: СБУ обнаружила китайские компоненты в одной из "Гераней", которая атаковала ночью Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в БпЛА "Герань", которыми россияне этой ночью атаковали Киев, компоненты китайского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

На соответствующих деталях, как пишет СБУ, обнаружены маркировки предприятия-производителя "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd".

"Эти комплектующие, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ обнаружила китайские компоненты в одной из "Гераней", которая атаковала ночью Киев (t.me/SBUkr)

Сейчас собираются все доказательства террористической атаки России по Киеву, а также документируются преступления врага.

Обстрел Украины в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля Россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, выпустив 550 единиц различных средств поражения. Среди них:

  • 539 дронов;
  • одна аэробаллистическая ракета "Кинжал";
  • шесть баллистических ракет типа "Искандер-М" или KN-23;
  • четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Главной целью удара был Киев. Подробности об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Кроме столицы, под обстрел также попали Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги, во время вчерашнего обстрела Одессы в городе незначительные повреждения получило здание Генерального консульства Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине