Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина

Внаслідок нічного комбінованого обстрілу Києва постраждали 26 осіб. Серед них - 10-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.
Як пише міська прокуратура, під час обстрілу терористи застосували:
Загалом у столиці лунали дві повітряні тривоги з перервою більше 12 годин.
Станом на зараз відомо про 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка з травмованою ногою. Втім, точна кількість поранених ще встановлюється.
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/kyiv_pro_office)
Пошкоджено житлові будинки та припарковані біля них автомобілі. Зокрема постраждали автозаправка, будівля училища та школи, залізничне полотно, приміщення теплопункту.
Пошкоджено будівлю медичного закладу
Вибиті вікна у кількох житлових будинках. Зокрема пошкоджена новобудова, яку ще не ввели в експлуатацію.
У ніч на 4 липня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, застосувавши 550 засобів ураження. Серед них - 539 безпілотників, одна аеробалістична ракета "Кинджал", шість балістичних ракет типу "Іскандер-М" або KN-23, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".
Основний удар припав на Київ. Більше про атаку на столицю - в матеріалі РБК-Україна.
Окрім Києва, внаслідок російської атаки зазнали ушкоджень також Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.