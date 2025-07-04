Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 26, среди них есть ребенок

В результате ночного комбинированного обстрела Киева пострадали 26 человек. Среди них - 10-летний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.
Как пишет городская прокуратура, во время обстрела террористы применили:
Всего в столице звучали две воздушные тревоги с перерывом более 12 часов.
По состоянию на сейчас известно о 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка с травмированной ногой. Впрочем, точное количество раненых еще устанавливается.
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/kyiv_pro_office)
Повреждены жилые дома и припаркованные возле них автомобили. В частности пострадали автозаправка, здание училища и школы, железнодорожное полотно, помещение теплопункта.
Повреждено здание медицинского учреждения
Выбиты окна в нескольких жилых домах. В частности повреждена новостройка, которую еще не ввели в эксплуатацию.
В ночь на 4 июля Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине, применив 550 средств поражения. Среди них - 539 беспилотников, одна аэробаллистическая ракета "Кинжал", шесть баллистических ракет типа "Искандер-М" или KN-23, а также четыре крылатые ракеты "Искандер-К".
Основной удар пришелся на Киев. Больше об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.
Кроме Киева, в результате российской атаки получили повреждения также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.
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