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Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 26, среди них есть ребенок

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночного комбинированного обстрела Киева пострадали 26 человек. Среди них - 10-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

Как пишет городская прокуратура, во время обстрела террористы применили:

  • дроны;
  • баллистические и крылатые ракеты.

Всего в столице звучали две воздушные тревоги с перерывом более 12 часов.

По состоянию на сейчас известно о 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка с травмированной ногой. Впрочем, точное количество раненых еще устанавливается.

 

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/kyiv_pro_office)

Соломенский район

Повреждены жилые дома и припаркованные возле них автомобили. В частности пострадали автозаправка, здание училища и школы, железнодорожное полотно, помещение теплопункта.

Голосеевский район

Повреждено здание медицинского учреждения

Шевченковский район

Выбиты окна в нескольких жилых домах. В частности повреждена новостройка, которую еще не ввели в эксплуатацию.

 

Обстрел Украины в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине, применив 550 средств поражения. Среди них - 539 беспилотников, одна аэробаллистическая ракета "Кинжал", шесть баллистических ракет типа "Искандер-М" или KN-23, а также четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Основной удар пришелся на Киев. Больше об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Кроме Киева, в результате российской атаки получили повреждения также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

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