Нічний обстріл Києва: кількість поранених зросла до шести, серед них є підліток

Обстріл України у ніч на 21 липня

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи). До запуску дронів ворог вдається фактично щоночі.

Ніч на 21 липня - не стала виключенням. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу особливо постраждали Київ, Івано-Франківськ та Харків. Під час атаки на столицю ворог пошкодив наземну частину станції "Лук'янівська", у зв'язку з чим її тимчасово закрили.

Детальніше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.