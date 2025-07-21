Ночной обстрел Киева: количество раненых возросло до шести, среди них есть подросток

Обстрел Украины в ночь на 21 июля

С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы). К запуску дронов враг прибегает фактически каждую ночь.

Ночь на 21 июля - не стала исключением. Вследствие сегодняшнего обстрела особенно пострадали Киев, Ивано-Франковск и Харьков. Во время атаки на столицу враг повредил наземную часть станции "Лукьяновская", в связи с чем ее временно закрыли.

Подробнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.