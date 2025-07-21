Станція метро "Лук'янівська" у Києві зранку не працюватиме: що відомо

У Києві в понеділок, 21 липня, закрили станцію метро "Лук'янівська". Причиною став ворожий обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Також там уточнили, що станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

"Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції. Пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни масовано атакували Київ дронами. Ближче до ранку у мережі почали ширитися кадри, на яких було видно дим всередині станції.

Згодом мер Києва Віталій Кличко поінформував, що внаслідок атаки було пошкоджено вхід на станцію.

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