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Нічний обстріл Києва: кількість поранених зросла до шести, серед них є підліток

Понеділок 21 липня 2025 08:54
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Нічний обстріл Києва: кількість поранених зросла до шести, серед них є підліток Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки. Серед поранених є 15-річна дівчина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.

Внаслідок обстрілу Києва пошкоджені:

  • дитячий садочок;
  • супермаркет;
  • МАФи;
  • гаражі;
  • транспортні засоби;
  • складські приміщення;
  • наземна частина станції метро.

Загалом руйнування та падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

"Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами працюють на місцях, документують наслідки чергового воєнного терору та надають психологічну допомогу" - пише поліція.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/gunpKyiv)

Солом'янський район

Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Дарницький район

Осколкові поранення під час атаки отримали п'ятеро людей, віком від 36 до 55 років та 15-річна дівчина.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/gunpKyiv)

Шевченківський район

Було госпіталізовано літню жінку.

Обстріл України у ніч на 21 липня

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи). До запуску дронів ворог вдається фактично щоночі.

Ніч на 21 липня - не стала виключенням. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу особливо постраждали Київ, Івано-Франківськ та Харків. Під час атаки на столицю ворог пошкодив наземну частину станції "Лук'янівська", у зв'язку з чим її тимчасово закрили.

Детальніше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.

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