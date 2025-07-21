Ночной обстрел Киева: количество раненых возросло до шести, среди них есть подросток

В Киеве возросло количество пострадавших в результате ночной атаки. Среди раненых есть 15-летняя девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.

Осколочные ранения во время атаки получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет и 15-летняя девушка.

"Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС и другими службами работают на местах, документируют последствия очередного военного террора и оказывают психологическую помощь", - пишет полиция.

В целом разрушения и падения обломков зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Обстрел Украины в ночь на 21 июля

С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы). К запуску дронов враг прибегает фактически каждую ночь.

Ночь на 21 июля - не стала исключением. Вследствие сегодняшнего обстрела особенно пострадали Киев, Ивано-Франковск и Харьков. Во время атаки на столицу враг повредил наземную часть станции "Лукьяновская", в связи с чем ее временно закрыли.

Подробнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.

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