Ночной обстрел Киева: количество раненых возросло до шести, среди них есть подросток
В Киеве возросло количество пострадавших в результате ночной атаки. Среди раненых есть 15-летняя девушка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.
В результате обстрела Киева повреждены:
- детский сад;
- супермаркет;
- МАФы;
- гаражи;
- транспортные средства;
- складские помещения;
- наземная часть станции метро.
В целом разрушения и падения обломков зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.
"Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС и другими службами работают на местах, документируют последствия очередного военного террора и оказывают психологическую помощь", - пишет полиция.
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/gunpKyiv)
Соломенский район
В результате обстрела погиб мужчина.
Дарницкий район
Осколочные ранения во время атаки получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет и 15-летняя девушка.
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/gunpKyiv)
Шевченковский район
Была госпитализирована пожилая женщина.
Обстрел Украины в ночь на 21 июля
С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы). К запуску дронов враг прибегает фактически каждую ночь.
Ночь на 21 июля - не стала исключением. Вследствие сегодняшнего обстрела особенно пострадали Киев, Ивано-Франковск и Харьков. Во время атаки на столицу враг повредил наземную часть станции "Лукьяновская", в связи с чем ее временно закрыли.
Подробнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.
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