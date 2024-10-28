Нічний обстріл Харкова: поранені 7 людей, серед них є дитина (відео, фото)

Надзвичайники розповіли, що на місці ворожого удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Харків вночі ворог атакував місто, є постраждалі. Попередньо, поранення отримали 7 людей, з них одна дитина", - йдеться в заяві ДСНС.

Вказується, що внаслідок авіаційного удару з боку російських військових у Харкову були частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхівки. Також у будівлі вибиті вікна.

"На місці влучання працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу людям", - передали у ДСНС.

Також надзвичайники додали, що до ліквідації наслідків ворожого обстрілу задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, після близько пів на третю ночі у Харкові пролунали вибухи внаслідок російського авіаудару.

Спочатку в мерії заявили про влучання у Холодногірському районі по 9-ти поверховому житловому будинку, й що там пожежа та було часткове руйнування. Проте пізніше в ОВА уточнили, що "приліт" був у місті поряд із житловим будинком, і що пожежа також була недалеко від будівлі.

Мер Харкова о третій ночі розповів, що в результаті російського обстрілу було чотири постраждалих.

Також повідомлялося, що вчора ввечері, 27 жовтня, у Харкові пролунали вибухи під час ворожого удару КАБами. В мерії тобі поінформували, російські окупанти атакували житловий будинок у Харкові.

А вже вночі стало відомо, що кількість постраждалих у Харкові через обстріли 27 жовтня зросла до 6 людей, а "прильоти" були у двох районах міста.