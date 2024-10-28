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Нічний обстріл Харкова: поранені 7 людей, серед них є дитина (відео, фото)

Фото: наслідки російського авіаудару по Харкову 28 жовтня (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові в результаті російського авіаційного удару цієї ночі, 28 жовтня, були поранені сім людей. Серед них є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Надзвичайники розповіли, що на місці ворожого удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Харків вночі ворог атакував місто, є постраждалі. Попередньо, поранення отримали 7 людей, з них одна дитина", - йдеться в заяві ДСНС.

Вказується, що внаслідок авіаційного удару з боку російських військових у Харкову були частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхівки. Також у будівлі вибиті вікна. 

"На місці влучання працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу людям", - передали у ДСНС.

Також надзвичайники додали, що до ліквідації наслідків ворожого обстрілу задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

 

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, після близько пів на третю ночі у Харкові пролунали вибухи внаслідок російського авіаудару.

Спочатку в мерії заявили про влучання у Холодногірському районі по 9-ти поверховому житловому будинку, й що там пожежа та було часткове руйнування. Проте пізніше в ОВА уточнили, що "приліт" був у місті поряд із житловим будинком, і що пожежа також була недалеко від будівлі.

Мер Харкова о третій ночі розповів, що в результаті російського обстрілу було чотири постраждалих.

Також повідомлялося, що вчора ввечері, 27 жовтня, у Харкові пролунали вибухи під час ворожого удару КАБами. В мерії тобі поінформували, російські окупанти атакували житловий будинок у Харкові.

А вже вночі стало відомо, що кількість постраждалих у Харкові через обстріли 27 жовтня зросла до 6 людей, а "прильоти" були у двох районах міста.

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Обстріл Харкова