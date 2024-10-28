Ночной обстрел Харькова: ранены 7 человек, среди них есть ребенок (видео, фото)

Чрезвычайники рассказали, что на месте вражеского удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

"Харьков ночью враг атаковал город, есть пострадавшие. Предварительно ранения получили 7 человек, из них один ребенок", - говорится в заявлении ГСЧС.

Указывается, что в результате авиационного удара со стороны российских военных в Харьков были частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажки. Также в здании выбиты окна.

"На месте попадания работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь людям", - передали в ГСЧС.

Также чрезвычайники добавили, что к ликвидации последствий вражеского обстрела задействовано более 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

Обновлено: уточнение от мэрии

Позже мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в своем Telegram, что в результате ночных обстрелов в городе "имеем информацию о семи пострадавших в Холодногорском районе, в том числе девушку 16-ти лет".

В многоэтажке повреждены перекрытия между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры", - передал он.

Удары РФ по Харькову

Напомним, после около половины третьего ночи в Харькове прогремели взрывы в результате российского авиаудара.

Сначала в мэрии заявили о попадании в Холодногорском районе по 9-ти этажному жилому дому, и там пожар и частичное разрушение. Однако позже в ОВА уточнили, что "прилет" был в городе рядом с жилым домом, и что пожар также был недалеко от здания.

Мэр Харькова в три ночи рассказал, что в результате российского обстрела было четыре пострадавших.

Также сообщалось, что вчера вечером, 27 октября, в Харькове прогремели взрывы во время вражеского удара КАБами. В мэрии тебе проинформировали, российские кафиры атаковали жилой дом в Харькове.

А уже ночью стало известно, что количество пострадавших в Харькове из-за обстрелов 27 октября выросло до 6 человек, а "прилеты" были в двух районах города.