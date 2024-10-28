У Харкові пролунали вибухи через російський обстріл: що відомо про наслідки
У Харкові у ніч проти 28 жовтня пролунали вибухи під час російської повітряної атаки. Перед цим оголошувалося про загрозу ворожих авіаударів на східному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
Вибухи в районі міста прогриміли близько 02.13. Їх було кілька.
При цьому мер Харкова попередив про можливу повторну атаку з боку російських окупантів.
"У Харкові пролунали кілька вибухів. Будьте обережні - ворог може здійснити повторний обстріл", - йдеться в публікації Терехова у Telegram.
Крім того, мешканців Харкова просять не залишити укриттів до відбою повітряної тривоги.
"Вибухи в Харкові! Залишайтеся в укриттях!" - написав глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.
Додамо, незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ попередили про фіксацію активності російської тактичної авіації на сході, та заявили про загрозу авіаударів для прифронтових областей.
Оновлено: ворог влучив у багатоповерхівку, сталася пожежа
Як розповів пізніше мер міста Ігор Терехов, за попередньою інформацією, у Холодногірському районі є потрапляння по 9-ти поверховому житловому будинку, й "там пожежа та часткове руйнування."
"Інформація щодо постраждалих там уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", - передав він.
Оновлено: уточнені наслідки, є постраждалі
Пізніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що влучання у Харкові було поряд із житловим будинком
Так, у Холодногірському районі міста через російський обстріл було пошкоджено стіни верхніх поверхів та скління вікон багатоповерхівки.
"Поряд з багатоквартирним будинком виникла пожежа", - поінформував чиновник.
Він додав, що надійшла інформація про постраждалого чоловіка, який "отримав поранення склом, госпіталізований до медичної установи".
Та згодом керівник ОВА додав, що у Харкові після російського обстрілу медики отримали ще 3 звернення із гострою реакцією на стрес.
"На цю хвилину маємо чотирьох постраждалих від терористичного нічного обстрілу Харкова", - поінформував мер міста о третій годині ночі.
Раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 27 жовтня, у Харкові пролунали вибухи під час ворожої авіаатаки із застосуванням керованих бомб (КАБів). Як передали в мерії, російські терористи атакували житловий будинок у Харкові.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Харкові через авіаудари зросла до 6 людей, а "прильоти" були у двох районах міста. Також з'явилося відео про наслідки ворожих обстрілів.
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