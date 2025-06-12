Нічний обстріл Харкова: у місті зросла кількість поранених

У ніч на 12 червня російські терористи здійснили чергову атаку дронами на Харків. Станом на зараз відомо про 18 поранених, серед яких є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову управління обласної прокуратури Спартака Борисенка в етері "Суспільного".
Серед 18 постраждалих - четверо дітей:
Внаслідок обстрілу пошкоджені:
Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)
Як відзначає Борисенко, ворог для перевантаження протиповітряної оборони (ППО) використовував також дрони-імітатори.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно атакує територію України, використовуючи ракети, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). До атак безпілотниками терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 12 червня ворог запустив проти України 63 безпілотних літальних апарати (БпЛА) й дрони-імітатори.
Цієї ж ночі росіяни у тому ж числі атакували Харків. Внаслідок атаки пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста.
Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)
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