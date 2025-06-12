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Нічний обстріл Харкова: у місті зросла кількість поранених

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 12 червня російські терористи здійснили чергову атаку дронами на Харків. Станом на зараз відомо про 18 поранених, серед яких є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову управління обласної прокуратури Спартака Борисенка в етері "Суспільного".

Серед 18 постраждалих - четверо дітей: 

  • дворічний хлопчик; 
  • дівчата 12, 16 та 17 років. 

Внаслідок обстрілу пошкоджені: 

  • три школи; 
  • дитячий садочок; 
  • більше 50 багатоквартирних будинків. 
 

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)

Як відзначає Борисенко, ворог для перевантаження протиповітряної оборони (ППО) використовував також дрони-імітатори. 

Обстріли України з боку Росії 

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно атакує територію України, використовуючи ракети, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). До атак безпілотниками терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 12 червня ворог запустив проти України 63 безпілотних літальних апарати (БпЛА) й дрони-імітатори.

Цієї ж ночі росіяни у тому ж числі атакували Харків. Внаслідок атаки пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста.

 

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)

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Війна в УкраїніХарків