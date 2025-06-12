Нічний обстріл Харкова: у місті зросла кількість поранених

Серед 18 постраждалих - четверо дітей:

дворічний хлопчик;

дівчата 12, 16 та 17 років.

Внаслідок обстрілу пошкоджені:

три школи;

дитячий садочок;

більше 50 багатоквартирних будинків.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)

Як відзначає Борисенко, ворог для перевантаження протиповітряної оборони (ППО) використовував також дрони-імітатори.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно атакує територію України, використовуючи ракети, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). До атак безпілотниками терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 12 червня ворог запустив проти України 63 безпілотних літальних апарати (БпЛА) й дрони-імітатори.

Цієї ж ночі росіяни у тому ж числі атакували Харків. Внаслідок атаки пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)