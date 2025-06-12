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Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці

Четвер 12 червня 2025 14:10
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Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці Фото: наслідки авіакатастрофи в Індії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Неподалік від аеропорту міста Ахмедабад, Індія, сталась авіакатастрофа за участі пасажирського літака. Українців серед пасажирів не було.

Про це РБК-Україна повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Перебування українців на борту Air India не підтверджується", - заявили в МЗС.

Авіакатастрофа в Індії

Невдовзі після вильоту з Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхбхая Пателя сталася авіакатастрофа. Літак упав у районі Мегхані, що призвело до масштабної пожежі.

Останні повідомлення від ЗМІ вказують, що на борту перебували 242 особи.

Як повідомляє Flightradar24, аварії зазнав Boeing 787-8 Dreamliner із реєстраційним номером VT-ANB. Представники авіакомпанії Air India підтвердили цю інформацію, зазначивши, що літак виконував рейс з Ахмедабада до лондонського аеропорту Ґатвік.

Наразі на місці трагедії працюють пожежні бригади, рятувальники та медики. Дані щодо загиблих чи постраждалих поки не оприлюднені.

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Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці
Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці
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