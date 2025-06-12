Ночной обстрел Харькова: в городе возросло количество раненых

В ночь на 12 июня российские террористы совершили очередную атаку дронами на Харьков. По состоянию на сейчас известно о 18 раненых, среди которых есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу управления областной прокуратуры Спартака Борисенко в эфире "Суспільного".
Среди 18 пострадавших - четверо детей:
В результате обстрела повреждены:
Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)
Как отмечает Борисенко, враг для перегрузки противовоздушной обороны (ПВО) использовал также дроны-имитаторы.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно атакует территорию Украины, используя ракеты, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). К атакам беспилотниками террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 12 июня враг запустил против Украины 63 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) и дроны-имитаторы.
Этой же ночью россияне в том же числе атаковали Харьков. В результате атаки пожары вспыхнули в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города.
Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)
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