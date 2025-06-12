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Росія вночі атакувала дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

Четвер 12 червня 2025 09:27
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Росія вночі атакувала дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі атакувала дронами з п'яти напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 12 червня російські терористи запустили проти України 63 безпілотних літальних апарати (БпЛА) й дрони-імітатори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як пишуть Повітряні сили, дрони атакували із напрямків:

  • російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Примиорсько-Ахтарськ;
  • тимчасово окупованого кримського Чауда.

Основними напрямками повітряного удару були:

  • Харківська;
  • Донецька;
  • Одеська області.

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 ранку протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 49 дронів на сході, півдні та півночі країни, серед яких:

  • 28 були збиті;
  • 21 - локаційно втрачені та подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях", - пишуть Повітряні сили.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно завдає ударів по території України. Для атак терористи застосовують ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію та безпілотники. Часто під удар потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 11 червня атака велась з шести напрямків. Росіяни запустили 85 БпЛА.

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