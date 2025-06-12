Росія вночі атакувала дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 12 червня російські терористи запустили проти України 63 безпілотних літальних апарати (БпЛА) й дрони-імітатори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях", - пишуть Повітряні сили.

Станом на 9 ранку протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 49 дронів на сході, півдні та півночі країни, серед яких:

До відбиття атаки були залучені:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно завдає ударів по території України. Для атак терористи застосовують ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію та безпілотники. Часто під удар потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 11 червня атака велась з шести напрямків. Росіяни запустили 85 БпЛА.

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