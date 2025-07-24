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Нічний обстріл Черкас: у поліції показали фото наслідків удару

Фото: наслідки ворожого обстрілу Черкас (t.me/UA_National_Police)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 24 липня, атакували Черкаси ракетами та ударними безпілотниками. У національній поліції показали наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

За даними поліції, у наслідок удару по житловим кварталам обласного центру, поранення отримали сім людей, серед яких одна дитина.

Зазначається, що рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежі, що спалахнули в місті внаслідок нічної атаки.

 

 

Нічний обстріл України 24 липня

Російські війська сьогодні вночі, 24 липня, атакували ряд регіонів України з використанням безпілотників типу "Шахед" і ракет.

Так, в історичному центрі Одеси спалахнули пожежі, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста. Пізніше з'ясувалося, що загорівся ринок "Привоз", який розташований в історичному центрі міста.

Також атаці "Шахедів" піддався Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

Також під ворожим обстрілом знаходились і Черкаси. У місті унаслідок нічної ракетної атаки кількість постраждалих зросла до сімох осіб. Серед них виявилася дитина.

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ЧеркасиВторгнення Росії до України