Нічний обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла, серед них діти (фото)

Атаки на Одесу

Нагадаємо, в ніч проти 3 вересня РФ вчергове атакували Одесу. Ворог влучив в багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали люди.

Перед цим, в ніч на 2 вересня, росіяни завдали комбінованого удару по Одесі, застосувавши дрони, балістичну зброю та інші засоби. У результаті атак було пошкоджено багатоповерхівку, офісні будівлі, навчальні заклади та навіть АЗС.

Також ми писали, що 1 вересня окупанти атакували в Одесі об’єкти енергетики та цивільні об’єкти.