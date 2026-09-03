Ночной обстрел Одессы: количество пострадавших выросло, среди них дети (фото)

Как известно, враг попал в многоэтажку.

"В результате ночной вражеской атаки пострадали 17 человек, среди них - трое детей. Всем оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи 21-этажного жилого дома, а также автомобили. Идет фиксация разрушений.

"Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают коммунальные и все соответствующие службы. Развернуты оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь и консультации", - добавили в администрации.