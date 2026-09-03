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Ночной обстрел Одессы: количество пострадавших выросло, среди них дети (фото)

08:21 03.09.2026 Чт
1 мин
Пострадали трое детей
aimg Юлия Маловичко
Фото: город оказался под атакой дронов (ГСЧС Украины)

В Одессе выросло количество пострадавших в результате удара россиян в ночь на 3 сентября. Таким образом, раненых уже 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главу Олесской МВА Сергея Лысака в Telegram.

Как известно, враг попал в многоэтажку.

"В результате ночной вражеской атаки пострадали 17 человек, среди них - трое детей. Всем оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи 21-этажного жилого дома, а также автомобили. Идет фиксация разрушений.

"Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают коммунальные и все соответствующие службы. Развернуты оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь и консультации", - добавили в администрации.

Атаки на Одессу

Напомним, в ночь на 3 сентября РФ в очередной раз атаковали Одессу. Враг попал в многоэтажку, в результате чего пострадали люди.

Перед этим, в ночь на 2 сентября, россияне нанесли комбинированный удар по Одессе, применив дроны, баллистическое оружие и другие средства. В результате атак была повреждена многоэтажка, офисные здания, учебные заведения и даже АЗС.

Также мы писали, что 1 сентября кафиры атаковали в Одессе объекты энергетики и гражданские объекты.

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