Головна » Життя » Суспільство

Нічний "мінус" і штормовий вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Субота 06 грудня 2025 15:10
Нічний "мінус" і штормовий вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 7 грудня, в Україні очікується прохолодна погода. По всій території країни буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Переважатиме хмарність із проясненнями, а вітер південно-східного та східного напрямків посилюватиметься до 7-12 м/с, на півдні й південному сході місцями з поривами 15-20 м/с.

Нічні температури коливатимуться від 2° тепла до 3° морозу, вдень повітря прогріється до 1-6° тепла. Тепліше традиційно буде на півдні країни та Закарпатті: там уночі очікується 1-6° із “плюсом”, а вдень - 4-9° тепла.

Нічний &quot;мінус&quot; і штормовий вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода в Києві та області

Для мешканців Київщини погода також обіцяє бути стабільною. У регіоні й у столиці - хмарно з проясненнями, без опадів. Південно-східний вітер триматиметься у межах 7–12 м/с.

Температура в області вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень підніметься до 1-6° тепла. У Києві вночі прогнозують близько 0°, а вдень - 2-4° тепла.

Укргідрометцентр раніше припустив, що зима у грудні 2025 року може стартувати з відносно високими температурами. Фахівці також опублікували стислу кліматичну довідку про перший місяць зими та поділилися попереднім прогнозом на грудень.

Синоптик Наталія Птуха окремо пояснила, чи варто очікувати інтенсивних снігопадів під час найближчого похолодання.

Крім того, листопад зумів встановити одразу п’ять нових температурних рекордів лише за одну добу.

