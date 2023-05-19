Нічні вибухи у Кривому Розі: в ОВА назвали наслідки ворожих ударів

Так, у місті цієї ночі пролунало кілька вибухів.

"Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані", - повідомив голова ОВА.

На місці "прильоту" є суттєві руйнування цехів, було знищено обладнання. Крім того, почалася пожежа на кількох спорудах, і пожежники досі гасять полум'я на одній із них.

"Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - розповів чиновник.

Також він опублікував фото із наслідками російських ударів по Кривому Розі цієї ночі.

Наслідки атаки РФ по Кривому Розі 19 травня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Як повідомив Вілкул, на території одного з промислових підприємств міста є 4 влучання, і руйнування - значні.

"Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи в нашому місті працюють стабільно", - написав він у своєму Telegram.

Між тим, Вілкул також додав, що сьогодні о 13.00 та о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у двох кар'єрах (Тернівський та Саксаганський, Центрально-Міський райони).

"Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає", - пише він.