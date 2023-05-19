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Ночные взрывы в Кривом Роге: в ОВА назвали последствия вражеских ударов

Фото: последствия российских ударов по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге в результате ночной вражеской атаки 19 мая есть разрушения на одном из промышленных предприятий, а также вспыхнули пожары. Пострадали два человека, и один из них - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака и главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Так, в городе этой ночью раздалось несколько взрывов.

"Враг ударил по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии", - сообщил глава ОВА.

На месте "прилета" есть существенные разрушения цехов, было уничтожено оборудование. Кроме того, начался пожар на нескольких построек, и пожарные до сих пор гасят пламя на одной из них.

"Из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Ее уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - рассказал чиновник.

Также он опубликовал фото с последствиями российских ударов по Кривому Рогу этой ночью.

Последствия атаки РФ по Кривому Рогу 19 мая (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Как сообщил Вилкул, на территории одного из промышленных предприятий города есть 4 попадания, и разрушения - значительны.

"Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в нашем городе работают стабильно", - написал он в своем Telegram.

Между тем, Вилкул также добавил, что сегодня в 13.00 и в 14.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в двух карьерах (Терновский и Саксаганский, Центрально-Городской районы).

"Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет", - пишет он.

Напомним, ночью 19 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога, и в некоторых областях сообщали о звуках взрывов и работе ПВО. В частности, взрыв прогремел в Кривом Роге.

Позже в Киевской МВА сообщили, что во время ночной атаки "Шахедов" на столицу все вражеские цели были сбиты ПВО, и удары по Киеву не были допущены.

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