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Нічні удари по Україні. Протиповітряна оборона "приземлила" 16 БпЛА

Фото: Нічні удари по Україні. Протиповітряна оборона "приземлила" 16 БпЛА (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 1 жовтня, під час черговий терористичних ударів Росії по території України, протиповітряна оборона знищила 16 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил України.

Російські терористи атакували Україну ударними дронами  з південного, південно-східного та північного напрямків, а саме - мису Чауда, тимчасово окупованого Криму,  Приморсько-Ахтарську й Курську. 

Загалом було зафіксовано близько 30 ударних безпілотників. 

Фото: інфографіка Повітряних сил (t.me/kpszsu)

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів", - пише пресслужба. 

Атака на Україну

У ніч на 1 жовтня в низці областей України оголосили про повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попередили українців про загрозу атаки ракетами й дронами з боку російських терористів. Вибухи пролунали в ХарковіОдесі та Запоріжжі. Внаслідок атаки на Черкаську область в регіоні є влучання по промисловій інфраструктурі

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